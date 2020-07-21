Общество

Секрет фирмыСекрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами

Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы»

Потребительский ажиотаж, вызванный страхом нехватки продуктов, уже сказался на результатах крупнейших игроков сегмента: рост выручки и сопоставимых продаж «Магнита», второго по обороту российского ретейлера, в первом квартале 2020-го впервые за последние пять лет оказался выше, чем у основного конкурента — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров

Интерфакс03:20

«Магнит» открыл в Самаре тестовый магазин-дискаунтер «Моя цена»

КП - Самара06:00

«Магнит» запускает новую сеть дешевых магазинов: что там будут продавать

КТВ-Луч04:24

«Магнит» запустит новый формат магазинов. Как это повлияет на акции

РБК13:31

«Магнит» запустит новую сеть магазинов «Моя цена»

Эхо Москвывчера в 22:08

«Магнит» запустит новую сеть магазинов-дискаунтеров «Моя цена»

Ведомостивчера в 19:59

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

Коммерсантъвчера в 19:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия

Момент задержания танцевавших лезгинку на МКАД попал на видео

Московский Комсомолец 06:05
3
Здоровье

Врачи рассказали об очаге бубонной чумы в районе космодрома Байконур

Главный инфекционист ФМБА России, профессор Владимир Никифоров рассказал о возникновении бубонной чумы в районе космодрома Байконур.
Народные новости 12:39
32
Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
156
Шоу-бизнес

Рита Дакота не посетит Крым из-за концертов на Украине

CT news 16:06
9
Политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
433
Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
9
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ

Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
46
Наука

Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли

Lenta.ru 11:49
3
Общество

Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
72
Киберспорт

Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной

Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Экономика

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
27
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
1
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,9K
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
16
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

Газета.Ru вчера в 22:23
173
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
48
Политика

WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson

Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru вчера в 16:05
7
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
597
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
470
Политика

Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде

Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
Газета.Ru 16:27
Общество

Образовавшийся над морем смерч разрушил пляж в Сочи

Очевидцы сообщили о разрушительном смерче, который прошёл по побережью Сочи.
News.ru 09:34
103
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
54
Игры

Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart

News.ru 15:02
Армия и оружие

Завершилась внезапная проверка боеготовности войск

17 июля министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по решению президента Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Взгляд.ру 17:54
Футбол

«Милан» продлил контракт с Пиоли

Спорт-Экспресс 18:10
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
1,3K
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
80
Экономика

Сергей Буренков о проверке аквапарка, подвешенных «Детях Азии» и подрезанном профспорте

Глава ведомства рассказал о том, почему могут не состояться вторые сахалинские "Дети Азии", как будет жить профессиональный спорт с урезанным бюджетом, кто проверяет горки аквапарка и сколько людей будут заниматься физической культурой через четыре года.
Сахалин.Инфо 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное