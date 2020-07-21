Общество
Секрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Президент Украины Зеленский заявил, что во время захвата автобуса с заложниками в Луцке были слышны выстрелы, автобус поврежден.
Вперёд (г. Батайск) 04:51
Финансы
Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Интерфакс 09:04
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Экономика
Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
РБК 12:15
Политика
Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.
Ридус 09:37
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
Lenta.ru 12:28
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Наука
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.
РИА Новости 11:00
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Во вторник комитет рассматривает кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
РИА Новости 11:44
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у российских пользователей
В первой половине 2020 года наибольшую популярность у россиян получила композиция August белорусской группы Intelligency, свидетельствуют данные сервиса по распознавания музыки Shazam (принадлежит Apple).
Rambler News Service 07:27
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Политика
Глава МИД Ирана передал послание Роухани Путину
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание иранского президента Хасана Роухани президенту России Владимиру Путину, рассказал Лавров.
Газета.Ru 11:57
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Наука
Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
Lenta.ru 11:49
Авто
«АвтоВаз» вернул в продажу внедорожники Niva под маркой Lada
В конце прошлого года «АвтоВаз» выкупил у американцев их долю в СП и вернул свой бренд.
62инфо 08:46
Наука
Биологи заявили, что человек не сможет выиграть войну против бактерий
Пока патогены можно победить антибиотиками человек будет защищен, но наступит время, когда бактерии станут к ним невосприимчивыми.
Газета DAILY вчера в 14:49
Политика
Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики.
ТАСС 09:21
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54