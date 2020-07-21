Общество
Секрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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с чего всё началось
Потребительский ажиотаж, вызванный страхом нехватки продуктов, уже сказался на результатах крупнейших игроков сегмента: рост выручки и сопоставимых продаж «Магнита», второго по обороту российского ретейлера, в первом квартале 2020-го впервые за последние пять лет оказался выше, чем у основного конкурента — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).РБКвчера в 17:00
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Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Политика
Дегтярев напомнил хабаровчанам про риск распространения коронавируса
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прилету на свое новое место работы напомнил местным жителям про риск распространения коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей 03:18
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала фото с повзрослевшей дочерью
Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова показала, как изменилась ее 14-летняя дочь Ариадна.
Актуальные Новости вчера в 11:43
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
Иранский президент Хасан Роухани передал послание Владимиру Путину
В Москве, на встрече министров иностранных дел Ирана и России Мохаммада Джавада Зарифа и Сергея Лаврова, президенту Владимиру Путину было передано послание от иранского лидера Хасана Роухани.
Телеканал 360° 13:08
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Здоровье
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
После отмены большинства ограничений число инфицированных выросло на 400%, сообщили в Минздраве страны.
Pravda.Ru 09:57
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
ToDay News Ufa 03:25
Происшествия
Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте
Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
РИА Новости 13:38
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке заявил о ранении одного из них
Один пассажир в автобусе, который захвачен злоумышленником в Луцке, ранен, также в салоне есть беременная и ребенок, об этом сообщил сам террорист в разговоре с журналистами телеканала «НТА», сообщает Strana.ua.
Московский Комсомолец 13:34
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
РИА Новости 12:59
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Единоборства
Майк Тайсон и Рой Джонс-младший могут провести бой
Все про Спорт ру 12:57
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia
2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
Игромания.ру 12:46
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Общество
Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»
Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.
Soccer.ru 13:13
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
Происшествия
Суд признал законным дело о коррупции двух генералов МВД
Возбуждение уголовного дела о коррупции в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Краковского и Александра Бирюкова признано законным, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Газета.Ru 13:20