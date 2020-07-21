Общество
Секрет фирмы«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новых сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
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Происшествия
Захватчик заложников в Луцке оказался уроженцем России
Захватчик заложников в украинском Луцке оказался уроженцем России, сейчас имеющим украинское гражданство, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Коммерсантъ 08:45
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Политика
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне
Российская газета 05:59
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Общество
Историк из Киева заявил об украинских корнях богов и пророков
Историк из Киева Сергей Поддубный написал книгу, в которой заявил об украинском происхождении богов и пророков древних греков и евреев.
Rambler News Service 02:52
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Политика
Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, он «соберет вещи» и покинет регион.
РБК 08:41
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Религия
День Казанской Божией матери отмечают 21 июля
День Казанской иконы Божией Матери празднуют дважды в год: летом — 21 июля — в память явления иконы в Казани, и 4 ноября — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов.
ННТВ 08:23
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Общество
В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона
Памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда виноградарей, передает во вторник местный украинский сайт "Таймер".
РИА Новости 08:12
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Политика
Госдума ввела единые электронные визы для иностранцев
Государственная дума 21 июля в третьем чтении приняла закон о введении однократной единой визы для въезда иностранцев в Россию.
Телеканал RTVI 08:40
Экономика
Госдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
РБК 07:04
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова может стать матерью в пятый раз
NewInform вчера в 13:50
Наука
Биологи заявили, что человек не может выиграть войну против бактерий
Ученые из Университета Макмастера в Канаде отмечают, что патогенные организмы всё время мутируют, со временем с ними не смогут справится даже антибиотики.
Evo-rus.com вчера в 07:46