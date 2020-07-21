Экономика

РБКРБК«Магнит» запустит новую сеть магазинов

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В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
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Наука

Разработан препарат против рака молочной железы

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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Общество

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК 17:00
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Игры

Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II

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RuNews24.ru 12:58
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Политика

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РИА Новости 09:37
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Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

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Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник

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Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
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Армия и оружие

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ТАСС 16:43
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Авто

Toyota представила обновлённую модель Camry

Японская компания Toyota Motor Corporation официально представила обновленную Toyota Camry 2021 модельного года для рынка Северной Америки.
Turkmenportal 18 июля в 07:24
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Здоровье

В Тульской области продлена работа оперативного штаба по коронавирусу

Работа оперативного штаба, созданного в Тульской области для борьбы с коронавирусом, продлена до конца 2020 года.
Тульская пресса 07:41
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Происшествия

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Вести.Ru 04:25
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Общество

В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет

Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет.
Lenta.ru 16:22
Футбол

СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера

Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».
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Иск к РФ с требованием выплатить 5 млн рублей компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
ИА Красная Весна 16:05
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
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«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел «Тоттенхэм» в таблице

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Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов

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Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
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В Сингапуре разработали робота, способного осязать предметы

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По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Пекине прокомментировали военные учения США в Южно-Китайском море

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О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
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Пятеро детей погибли, четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.
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