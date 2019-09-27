«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места. Для дальневосточного клуба победа стала второй со старта сезона. Ранее на этой неделе «Амур» обыграл дома владивостокский «Адмирал» (3:2).

Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ

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