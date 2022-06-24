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Магнитогорский металлургический комбинат снизил загрузку на 45%

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников заявил о проблемах на предприятии из-за введённых антироссийских санкций.
Октагон.Челябинск
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в течение трех месяцев не экспортирует продукцию за рубеж.
Первый областной
Как писал ранее «Октагон.Урал», сегодня правление Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области обсуждает системную поддержку промышленности и меры повышения рентабельности южноуральских предприятий на фоне введённых антироссийских санкций.
Октагон.Челябинск
Стоимость металла, по словам Виктора Рашникова, за последнее время упала на 17%.
Первый областной

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Рентабельность ММК в мае снизилась до 4%
T2406:33
Магнитогорский металлургический комбинат снизил загрузку на 45%
Первый областной08:22
ММК существенно сократил объёмы производства из-за санкций
Октагон.Челябинск06:44
Почти на 40% сократились объемы реализованной продукции Магнитогорского металлургического комбината
Бизнес журнал Урал10:54

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РБК14:37

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Генеральный штаб Франции попытался опровергнуть сообщения о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине.
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Lenta.ru14:32

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