Как писал ранее «Октагон.Урал», сегодня правление Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области обсуждает системную поддержку промышленности и меры повышения рентабельности южноуральских предприятий на фоне введённых антироссийских санкций.
Западные санкции уже оказали «драматический» эффект на экономику и финансовую систему России и россияне почувствуют их влияние на повседневную жизнь, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
Компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes со ссылкой на собственные источники и подтверждения продуктовых ретейлеров.