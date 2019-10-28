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Советский спортСоветский спортМагомед-Шапи Сулейманов: Хотел бы попробовать себя в другом чемпионате

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Нападающий Краснодара Магомед Шапи Сулейманов рассказал о планах на будущее, отметив, что пока не думает о переезде в европейский клуб. Конечно, мне бы хотелось себя попробовать в другом чемпионате.
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Магомед-Шапи Сулейманов: Хотел бы попробовать себя в другом чемпионате

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