Единоборства

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера. Судьи отдали россиянину победу по итогам трех раундов.
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Лучший бой UFC в Москве: Забит вырвал победу у Каттара

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UFC Fight Night 163 в Москве: результаты всех боев

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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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