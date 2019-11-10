Единоборства
КоммерсантъРоссийский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера. Судьи отдали россиянину победу по итогам трех раундов.
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Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
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Происшествия
Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку
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Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Напавший на кемеровского адвоката рассказал, зачем стрелял
Подозреваемый в покушении на убийство известного кемеровского адвоката рассказал, зачем он стрелял в Сергея Учителя.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 08:27
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МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
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Игрок «Манчестер Сити» показал татуировку на спине с героями любимых сериалов
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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
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«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Здоровье
Онколог перечислила главные признаки рака легкого
Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.
Вечерний курьер 07 ноября в 03:24
Политика
Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
РИА Новости 20:19
Политика
Главы России и Казахстана встретились в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в работе Форума межрегионального сотрудничества двух государств.
Sibnovosti.ru 07 ноября в 22:40
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
РИА Новости 19:13
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Российская газета 07 ноября в 15:27
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
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Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия 21:53
Общество
В Алабаме «убили» надувного Трампа
Вести.Ru 21:24