Единоборства
Газета.RuМагомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163. Напомним, что бойцовский вечер проходил в Москве. "Газета.Ru" провела его текстовую онлайн-трансляцию.
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UFC Москва: Бой Забита и Каттара признан лучшим, Анкалаев и Завада получили бонусы
Sports.ruвчера в 17:45
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