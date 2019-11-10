Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163. Напомним, что бойцовский вечер проходил в Москве. "Газета.Ru" провела его текстовую онлайн-трансляцию.

Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве

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