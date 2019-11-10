Единоборства

Газета.RuГазета.RuМагомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163. Напомним, что бойцовский вечер проходил в Москве. "Газета.Ru" провела его текстовую онлайн-трансляцию.
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Волков и Магомедшарипов одержали победы на турнире UFС в Москве

Нева Спорт00:34

UFC Fight Night 163 в Москве: результаты всех боев

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Ринг-гёрлз, поддержка Хабиба, Стивен Сигал и победа Забита. Фото c турнира UFC

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Бой Магомедшарипова и Каттара признан лучшим на UFC в Москве

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Главный бой Забита Магомедшарипова

Дагестанская правда08 ноября в 02:14
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Украина.ру 08 ноября в 07:17
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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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В Анапе при пожаре погибли трое мужчин

ВК Пресс 02:59
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В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

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Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

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Политическая Экспертиза вчера в 05:20
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

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Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
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Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
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