Единоборства
ИзвестияМагомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Встреча состоялась в Москве в ночь на воскресенье, 10 ноября. Магомедшарипов победил соперника единогласным решением судей в трехраундовом поединке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 11:10
Культура
Воспитанницы детского сада Кизляра боролись за титул «Мисс Осень»
За главный титул решили побороться 11 воспитанниц из средних и подготовительных групп.
Кизлярская правда 12:47
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда вчера в 04:00
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма 12:17
Происшествия
Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия.
РБК 04:42
Наука
Ученые выяснили, сколько нужно бегать для продления жизни
Чтобы выяснить, насколько пробежки реально влияют на продолжительность жизни, ученые из Викторианского университета совместно с коллегами из Финляндии и Австралии провели метаанализ 14 различных работ, в общей сумме содержавших данные о 232 149 людях, большая часть из которых совсем не занималась бегом, а другие совершали пробежки в разном объеме и с разной регулярностью.
Naked Science 07 ноября в 09:31
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Авто
Ажиотажным спросом пользуется бюджетный кросс-вэн Renault Triber
В конце августа текущего года на индийский авторынок поступила в продажу бюджетная версия кросс-вэна Renault Triber.
В городе R вчера в 12:40
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ
В Боливии сторонники оппозиции взяли под контроль национальный телеканал Bolivia TV (BTV) и государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN), тем самым прервав освещение протестов в стране.
Вести.Ru 20:39
Музыка
Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие.
Псковское агентство информации 03:10
Гаджеты
Названы лучшие по соотношению цены и скорости работы смартфоны
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов с наилучшим соотношением цена/производительность.
Ferra вчера в 10:13
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 02:11
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Армия и оружие
В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград
Сценарий развития событий в случае атаки НАТО на Калининград проработали военные эксперты из Китая, информация размещена 9 ноября на китайском портале Sohu.
Красная весна 17:58
Армия и оружие
Эрдоган допустил продолжение операции «Источник мира» в Сирии
Если группировки не покинут регион, то Анкара готова вернуться к проведению операции «Источник мира».
RuNews24.ru 03:24
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 07 ноября в 11:59
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Происшествия
Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК 19:44
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиянин проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27