Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Встреча состоялась в Москве в ночь на воскресенье, 10 ноября. Магомедшарипов победил соперника единогласным решением судей в трехраундовом поединке.

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

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