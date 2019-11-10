Единоборства
ИзвестияМагомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Встреча состоялась в Москве в ночь на воскресенье, 10 ноября. Магомедшарипов победил соперника единогласным решением судей в трехраундовом поединке.
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В Центре Галереи Чижова можно посмотреть турнир UFC FIGHT NIGHT на большом экране
Галерея Чижовавчера в 02:35
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