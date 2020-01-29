Технологии
ToDay News UfaMail.Ru открыл предзаказы на колонку с «Марусей»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Mail.ru Group, 29 января стартует предварительный заказ на умную колонку «Капсула». Устройство попадает на прилавки магазинов к концу первого квартала. Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Происшествия
Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает продвижение в провинции Идлиб
Падение Маарат ан-Нумана стало возможным после того, как 25-я дивизия сил специального назначения Сирийской арабской армии захватила ключевой город Кафр-Роума, расположенный к юго-западу от Маарат ан-Нумана.
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Хоккей
«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов
«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Технологии
Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Происшествия
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Армия и оружие
Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе
Сирийская армия в ходе обороны и наступления в Идлибе уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Футбол
Защитник «Уфы» продолжит карьеру в Серии А
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
Игры
Мобильные игры принесли Nintendo $1 млрд
Шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android.
Происшествия
В Татарстане загорелась гимназия
В Татарстане загорелась кровля здания гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Общество
Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами
Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
Общество
В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик «Яков Баляев»
На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду тральщик противоминной обороны "Яков Баляев", корабль относится к проекту 12700 "Александрит".