Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Mail.ru Group, 29 января стартует предварительный заказ на умную колонку «Капсула». Устройство попадает на прилавки магазинов к концу первого квартала. Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб.

Mail.Ru открыл предзаказы на колонку с «Марусей»

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.

Армия и оружие Сирийская армия продолжает продвижение в провинции Идлиб Падение Маарат ан-Нумана стало возможным после того, как 25-я дивизия сил специального назначения Сирийской арабской армии захватила ключевой город Кафр-Роума, расположенный к юго-западу от Маарат ан-Нумана.

Шоу-бизнес Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.

Общество В МВД рассказали о новых российских паспортах Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Политика СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Культура Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени» Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».

Армия и оружие Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе Сирийская армия в ходе обороны и наступления в Идлибе уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Армия и оружие Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.

Игры Мобильные игры принесли Nintendo $1 млрд Шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android.