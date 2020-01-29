Технологии

ToDay News UfaToDay News UfaMail.Ru открыл предзаказы на колонку с «Марусей»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Mail.ru Group, 29 января стартует предварительный заказ на умную колонку «Капсула». Устройство попадает на прилавки магазинов к концу первого квартала. Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб.
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Mail.ru Group приняла «Капсулу»

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Mail.ru Group в I квартале начнет продажи своей «умной колонки» «Капсула» по 7 тыс рублей

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Российская газета03:23

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«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
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Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

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В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
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В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
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Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
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Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

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Мобильные игры принесли Nintendo $1 млрд

Шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android.
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В Татарстане загорелась гимназия

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Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
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В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик «Яков Баляев»

На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду тральщик противоминной обороны "Яков Баляев", корабль относится к проекту 12700 "Александрит".
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