Общество

ДождьДождьMail.Ru запустит конкурента YouTube

В 2020 году Mail.Ru Group запустит свой видеохостинг, который будет, наподобие YouTube, подбирать контент на основе персональных интересов пользователя. Об этом гендиректор компании Борис Добродеев рассказал РБК.
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Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

Ведомостивчера в 21:41

В России создадут конкурента YouTube

Газета.Ruвчера в 23:49

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:38

РБК: Mail.Ru планирует запустить собственный видеосервис

ТАССвчера в 22:04

Компания Мейл.ру Групп собирается в следующем году запустить сервис, который должен составить конкуренцию ЮТьюбу

Эхо Москвы02:30

Mail.ru Group запустит новый видеохостинг в 2020 году

Коммерсантъвчера в 19:50

Mail.Ru запустит YouTube «на свой лад» в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:40
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Политика

В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:20
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru 14 декабря в 03:37
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Термосифон IceGiant: новое слово в системах охлаждения, лучше нынешних флагманов

3DNews 01:55
Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru вчера в 10:38
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом

Волга-Каспий 05:27
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru 13 декабря в 17:35
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Армия и оружие

Эмир Катара подтвердил поддержку ливийскому правительству в Триполи

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани подтвердил свою поддержку правительству национального согласия Ливии, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 10:36
Происшествия

Шестилетнего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

Известия 04:44
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Газета.Ru 05:05
Политика

Сергей Левченко останется работать в Иркутской области

Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
Твой Иркутск 04:08
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
Общество

Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей

Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
ТВК 04:28
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic

Напомним, что оригинальная Gothic вышла в 2001 году.
RuNews24.ru 14 декабря в 03:42
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Газета.Ru 03:15
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
Ведомости вчера в 15:28
Политика

В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Аргументы недели 01:50
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Генеральный директор Mail.ru Group, ранее - генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» и директор по стратегии и развитию Mail.ru Group. Сын генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и внук сценариста Бориса Тихоновича Добродеева, женат.
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