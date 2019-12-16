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Политика В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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