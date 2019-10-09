Экономика

REGNUMREGNUMMail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъ04:08

Alibaba, Mail.Ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомости03:00

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфакс03:41

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМ03:04

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

ТАСС03:03

В России создано крупнейшее СП в области электронной коммерции

Вести.Ru03:52

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

РБК03:55
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Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Энергетика

Коболев рассказал, когда «Газпром» сможет поставлять газ на Украину

Продажи могут принести существенную прибыль «Газпрому», если цены устроят украинских контрагентов, добавил Коболев.
Украина.ру 05:08
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 07 октября в 08:31
Авто

Автомобили с пробегом подешевели впервые за год

В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 02:24
Политика

Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Здоровье

Система менеджмента качества позволит улучшить процессы в каждом ЛПУ

Модель разбора случаев неблагоприятного исхода имеет одноразовый характер, система постоянного улучшения качества работы медицинской организации пока полностью не работает, посетовал глава контрольного ведомства.
Medvestnik.ru вчера в 10:23
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Происшествия

Источник радиации обнаружили в поезде Берлин-Москва

Газета.Ru 04:57
Происшествия

СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Технологии

Сбербанк показал новые корпоративные цвета

Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Шоу-бизнес

Сергей и Анна Семак сыграли свадьбу в Италии

Помимо родных детей, Сергей и Анна Семак воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья.
Нева Спорт вчера в 11:16
Футбол

Сампаоли может возглавить «Лион»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может возглавить «Лион».
Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Армия и оружие

«Летающий танк» Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии потоком воздуха от винтов разрушил конструкцию трибуны.
Взгляд.ру 05:05
Происшествия

ФСБ и СК пресекли сбор средств для сирийских террористов

RT на русском 04:50
Происшествия

Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.
Вести.Ru 04:57
Политика

В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России

Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».
Красная весна вчера в 03:11
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Экономика

Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики

По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
REGNUM 03:34
Гаджеты

Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra

Компания XFX представила одну из самых быстрых видеокарт на базе Radeon RX 5700 XT.
Игромания.ру вчера в 18:15
Игры

Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го

Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Энергетика

Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 07 октября в 14:17
Армия и оружие

Армия Турции начала переход границы на северо-востоке Сирии

«Подразделения турецкой армии начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — объяснил собеседник агентства шаги Анкары.
ФАН 04:59
Шоу-бизнес

Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
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