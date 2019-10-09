Экономика

REGNUMREGNUMMail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новости05:56

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

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ТАСС03:03

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомости03:00

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

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Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

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