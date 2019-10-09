Экономика
REGNUMMail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Гаджеты
Электрический Volvo XC40 получит новую мультимедийную систему
Предстоящий, полностью электрический кроссовер Volvo XC40 получит новую информационно-развлекательную систему на базе Android, способною предложить клиентам беспрецедентную персонализацию, повышенный уровень интуитивности и новые встроенные технологии и сервисы Google.
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Единоборства
Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Армия и оружие
Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.
Киберспорт
В октябре пройдут три бесплатных уикенда Battlefield V на РС
С 10 октября игроки на РС смогут поучаствовать в трёх бесплатных уикендах Battlefield V: акция приурочена к скорому старту пятой главы шутера, с которой появятся американские и японские стороны конфликта.
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Авто
Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона
В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену.
Спорт
ВАДА получило ответ от России по делу московской лаборатории
Напомним, 8 октября стало известно, что Россия отправила в WADA объяснения по всем вопросам, возникших у международной организации после проверки данных Московской антидопинговой лаборатории.
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".