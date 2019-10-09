Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Армия и оружие Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.

Спорт WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

Авто BMW презентовал новый седан M8 Gran Coupe Баварская компания представила обновлённое купе BMW M8 Gran Coupe и его более производительную версию Competition.

Гаджеты Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.

Политика «Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.

Происшествия Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель авто Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.

Политика Путин распорядился утвердить принципы модернизации здравоохранения Российский лидер Владимир Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Происшествия В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Культура Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Общество В Москве начала работу агропромышленная выставка «Золотая осень-2019» Сегодня в Москве на ВДНХ начала свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019», ее открыл глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.