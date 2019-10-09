Экономика
REGNUMMail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале операции Турции в Сирии
Народные новости 09:16
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
RT на русском 10:19
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Авто
BMW презентовал новый седан M8 Gran Coupe
Баварская компания представила обновлённое купе BMW M8 Gran Coupe и его более производительную версию Competition.
Тарантас Ньюс 00:56
Гаджеты
Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina
Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Astera вчера в 04:21
Политика
«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа
Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
REGNUM 06:15
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель авто
Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.
Новые автомобили вчера в 11:05
Политика
Путин распорядился утвердить принципы модернизации здравоохранения
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Политика Сегодня вчера в 13:49
Происшествия
В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней
По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.
РБК 10:17
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:02
Наука
Раскрыта связь между паром вейпов и раком легких
iReactor 07 октября в 17:42
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Культура
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Общество
В Москве начала работу агропромышленная выставка «Золотая осень-2019»
Сегодня в Москве на ВДНХ начала свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019», ее открыл глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
ГТРК Марий Эл 09:10
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в сливе информации о супруге Руни
Ребека Варди, жена нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди, в своём «твиттере» ответила на заявление Колин Руни, супруги форварда «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни, которая обвинила её в сливе личной информации таблоиду The Sun.
Чемпионат 08:55