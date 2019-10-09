Экономика

REGNUMREGNUMMail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новостивчера в 05:56

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

РБКвчера в 03:55

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфаксвчера в 03:41

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМвчера в 03:04

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

ТАССвчера в 03:03

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомостивчера в 03:00

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъвчера в 04:08
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
Политика

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
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Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Российская газета 03:22
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Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

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Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня вчера в 03:57
Армия и оружие

Эрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии.
МонаВиста 03:33
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Технологии

Эксперт GSMA рассказал о влиянии 5G на здоровье

Директор отдела нормативно-правового регулирования GSMA Джон Джусти в интервью "Газете.Ru" прокомментировал информацию о том, что 5G может быть потенциально опасно для здоровья.
Газета.Ru 02:43
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Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что будет делать в случае нового Майдана.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Политика

Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США.
РИА Новости 04:23
Происшествия

Пропавшие в Камышине малолетние братья ночевали в стогу сена

МТВ онлайн 04:28
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Здоровье

Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Политика

Зеленский пообещал вернуть Украине Донбасс вместе с его жителями

Известия 03:46
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК вчера в 11:14
Футбол

Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 11:08
Спорт

Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье

Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.
Instanews Media 02:11
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика

Савченко заявила, что Порошенко «проиграл» Украину

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что бывший президент Петр Порошенко "проиграл" страну, когда подписал Минские соглашения.
Народные новости 01:23
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Авто

Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией

Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
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Происшествия

Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
РИА Новости 04:26
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
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