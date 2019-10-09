Экономика

REGNUMREGNUMMail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

ТАСС03:03

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъ04:08

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфакс03:41

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМ03:04

Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новости05:56

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомости03:00

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

РБК03:55
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Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Футбол

Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
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Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании

ФедералПресс 06:29
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Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
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Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
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Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости 12:03
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В Сирии растет число жертв турецкой операции

Росбалт 16:17
Авто

Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов

Как и Mercedes-Maybach S-Class, ультра-люкс GLS отличается уникальной решеткой с вертикальными планками.
SpeedMe вчера в 23:52
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BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe

Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe вчера в 23:00
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Hyundai вложит около 13 млрд рублей в новый завод в Петербурге

REGNUM 10:37
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Происшествия

По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело

По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
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Игры

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Политика

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17

Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
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Ученый Владимир Ларин найден мертвым в Москве

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Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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Общество

Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Минюст планирует ужесточить наказание за неуплату алиментов, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 17:37
Футбол

Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион

Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) решил сделать селфи с полузащитницей американской команды Софией Уэртой.
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В Москве автобус врезался в газопровод

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Футбол

УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Футбол

Ибрагимович сравнил свой памятник со статуей Свободы

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал открытие статуи в честь себя.
Спорт-Экспресс вчера в 12:07
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
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Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".
Piter.tv 09:36
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51
Гаджеты

Покупают новые модели iPhone 11 жители Бердска

Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max После старта продаж новых моделей iPhone, по сообщению пресс-службы МТС, первые продажи в Новосибирской области отмечены в областном центре, Бердске и Академгородке, где купили самый первый смартфон линейки.
Курьер. Среда. Бердск 07 октября в 01:00
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