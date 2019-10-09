Экономика

ForbesForbesMail.ru Group и Alibaba закрыли сделку по созданию совместного бизнеса

Компания Mail.ru Group закрыла сделку по созданию AliExpress Russia — совместного предприятия с Alibaba Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций, сообщает пресс-служба холдинга. Председателем совета директоров нового СП стал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
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Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новости05:56

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъ04:08

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

РБК03:55

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМ03:04

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ТАСС03:03

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомости03:00

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфакс03:41
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Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле

Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
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Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
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Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым

Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
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Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
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Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
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Авто

Названа дата начала продаж внедорожника GAC GS8 в России

Как сообщает издание «Китайские автомобили», изначально предполагалось, что китайский бренд в августе начнет продажи в нашей стране 3 моделей.
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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, где примет участие в работе международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
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В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
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Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело

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Басманный суд заочно арестовал пранкера Вольнова по новому обвинению

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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
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Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес

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Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
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