Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже. Впервые о намерении Mail.ru Group осуществить вторичный листинг стало известно 26 февраля из финансовой отчетности компании. В марте совет директоров компании одобрил проведение листинга на Мосбирже.

Mail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже

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