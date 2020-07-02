Экономика
Вести.RuMail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже
Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже. Впервые о намерении Mail.ru Group осуществить вторичный листинг стало известно 26 февраля из финансовой отчетности компании. В марте совет директоров компании одобрил проведение листинга на Мосбирже.
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Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Здоровье
Мясников объяснил свой призыв перестать бороться с пандемией
Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с COVID-19 а, а прежние утверждения были неправильно интерпретированы СМИ, передает Федеральное агенство новостей.
Рамблер 15:57
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия вчера в 19:44
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс 18:01
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
ТАСС 30 июня в 18:18
Кино
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» оставит первую часть далеко позади
Popcornnews.ru 17:30
Политика
Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 10:35
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Футбол
Главным тренером «Арсенала» может стать Юрий Сёмин
Тула, 2 июля 2020, 13:15 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» может стать бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин.
REGNUM 06:15
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Футбол
Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»
Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 5 июля.
BetOn 17:41
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Армия и оружие
В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа
Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Политика
О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко
В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
Live24 13:43
Гаджеты
BMW обновляет программное обеспечение
Обновление планируется выпустить в третьем квартале 2020. BMW долго разрабатывала данную функцию.
Car.ru 14:38
Космос
30 удивительных фактов о сверхновых, которые вы должны знать
Взрывы сверхновых или сверхновые являются основными источниками металлов в межзвездном пространстве, и до настоящего времени они остаются известными как единственный доминирующий механизм распределения более тяжелых металлов, которые обычно образуются внутри звезды в течение ее жизни в результате реакции ядерного синтеза. №25.
V-kosmose.com 29 июня в 08:00
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Единоборства
Опубликован постер второго турнира UFC на «Бойцовском острове»
Представлен официальный постер посвященный ко второму турниру UFC на Бойцовском острове, в главном событии которого сразятся топовые полулегковесы – Келвин Каттар и Дэн Иге.
Юфсбет 07:41
Здоровье
Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области
В Сахалинской области за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Общее количество заболевших в регионе возросло до 844.
EastRussia вчера в 21:54