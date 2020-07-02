Экономика

Вести.RuВести.RuMail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже

Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже. Впервые о намерении Mail.ru Group осуществить вторичный листинг стало известно 26 февраля из финансовой отчетности компании. В марте совет директоров компании одобрил проведение листинга на Мосбирже.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Mail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже

Вести.Ru06:18

Расписки Mail.ru в Лондоне дорожали на 6% после начала торгов GDR на Московской бирже

ПРАЙМ08:17

Листинг Mail.ru на МосБирже - позитивный фактор для увеличения стоимости компании

Finam.Ru03:45

Бумаги Mail.Ru выросли на 7% в Лондоне после получения листинга в Москве

РБК04:42

На Московской бирже начались торги расписками Mail.ru Group

Rambler News Service03:30

Mail.ru Group вышла на Московскую биржу

Коммерсантъ03:14

GDR Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 7,6%

ТАСС04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Политика

Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
105
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
7,3K
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
3
Политика

Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
13
Здоровье

Мясников объяснил свой призыв перестать бороться с пандемией

Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с COVID-19 а, а прежние утверждения были неправильно интерпретированы СМИ, передает Федеральное агенство новостей.
Рамблер 15:57
1
Космос

Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны

Большая Азия вчера в 19:44
1
Происшествия

Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс 18:01
6
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

ТАСС 30 июня в 18:18
2
Кино

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» оставит первую часть далеко позади

Popcornnews.ru 17:30
1
Политика

Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
2
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
1K
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
1K
Армия и оружие

WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике

Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 10:35
24
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
263
Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
32
Футбол

Главным тренером «Арсенала» может стать Юрий Сёмин

Тула, 2 июля 2020, 13:15 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» может стать бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин.
REGNUM 06:15
Игры

Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
13
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
406
Футбол

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 5 июля.
BetOn 17:41
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
1K
Армия и оружие

В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа

Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
48
Здоровье

На Украине выросло число заболевших коронавирусом

Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Политика

О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко

В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
Live24 13:43
2
Гаджеты

BMW обновляет программное обеспечение

Обновление планируется выпустить в третьем квартале 2020. BMW долго разрабатывала данную функцию.
Car.ru 14:38
Космос

30 удивительных фактов о сверхновых, которые вы должны знать

Взрывы сверхновых или сверхновые являются основными источниками металлов в межзвездном пространстве, и до настоящего времени они остаются известными как единственный доминирующий механизм распределения более тяжелых металлов, которые обычно образуются внутри звезды в течение ее жизни в результате реакции ядерного синтеза. №25.
V-kosmose.com 29 июня в 08:00
Политика

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
205
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
2
Экономика

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Единоборства

Опубликован постер второго турнира UFC на «Бойцовском острове»

Представлен официальный постер посвященный ко второму турниру UFC на Бойцовском острове, в главном событии которого сразятся топовые полулегковесы – Келвин Каттар и Дэн Иге.
Юфсбет 07:41
Здоровье

Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области

В Сахалинской области за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Общее количество заболевших в регионе возросло до 844.
EastRussia вчера в 21:54
26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное