Mail.ru Group впервые показала концепт своей умной колонки в предновогоднем ролике, вышедшем в декабре прошлого года. «Капсула» оснащена датчиком NFC и возможностью совершать голосовые звонки через «ВКонтакте».

Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Политика Путин прокомментировал работу правительства Медведева «Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

Общество Виталий Мутко возглавил «Дом.рф» Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

Экономика Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Общество Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.

Политика Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.

Кино Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9» Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.

Происшествия Омич получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Новой Зеландии Суд приговорил омича по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет") к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.

Армия и оружие Сирийская армия продолжает продвижение в провинции Идлиб Падение Маарат ан-Нумана стало возможным после того, как 25-я дивизия сил специального назначения Сирийской арабской армии захватила ключевой город Кафр-Роума, расположенный к юго-западу от Маарат ан-Нумана.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.