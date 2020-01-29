Технологии

Telesputnik.ruTelesputnik.ruMail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Mail.ru Group впервые показала концепт своей умной колонки в предновогоднем ролике, вышедшем в декабре прошлого года. «Капсула» оснащена датчиком NFC и возможностью совершать голосовые звонки через «ВКонтакте».
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Mail.ru Group приняла «Капсулу»

Коммерсантъвчера в 17:18

Mail.ru Group в I квартале начнет продажи своей «умной колонки» «Капсула» по 7 тыс рублей

ПРАЙМвчера в 19:15

Mail.ru представила умную колонку «Капсула» с помощником Марусей

Российская газета03:23

Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»

Вести.Ru02:59

Mail.ru Group назвала цену своей умной колонки

Ведомости03:13

Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную «умную колонку»

Интерфакс01:33

Mail.ru выпустила умную колонку

Lenta.ru05:12
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Авто

Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге

Тарантас Ньюс вчера в 08:01
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru 05:19
Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:46
Политика

Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

Известия 05:49
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
РИА Новости 07:07
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru вчера в 07:01
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Общество

Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 08:49
Транспорт

Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань

Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ вчера в 07:29
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Политика

Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
ТАСС 05:35
Происшествия

В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело

Российская газета 08:27
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Происшествия

Омич получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Новой Зеландии

Суд приговорил омича по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет") к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.
Интерфакс - Россия 04:01
Армия и оружие

Сирийская армия продолжает продвижение в провинции Идлиб

Падение Маарат ан-Нумана стало возможным после того, как 25-я дивизия сил специального назначения Сирийской арабской армии захватила ключевой город Кафр-Роума, расположенный к юго-западу от Маарат ан-Нумана.
REGNUM 04:58
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Автоновости дня 01:29
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Кино

Приянка Чопра сыграет в новой «Матрице»

ИА InterMedia 03:26
Происшествия

В Татарстане произошел пожар в гимназии

РБК 07:38
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
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