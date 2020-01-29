Технологии
Telesputnik.ruMail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Mail.ru Group впервые показала концепт своей умной колонки в предновогоднем ролике, вышедшем в декабре прошлого года. «Капсула» оснащена датчиком NFC и возможностью совершать голосовые звонки через «ВКонтакте».
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Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии
В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии
Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.
Транспорт
Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань
Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Политика
Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства
МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
Происшествия
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Происшествия
Омич получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Новой Зеландии
Суд приговорил омича по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет") к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает продвижение в провинции Идлиб
Падение Маарат ан-Нумана стало возможным после того, как 25-я дивизия сил специального назначения Сирийской арабской армии захватила ключевой город Кафр-Роума, расположенный к юго-западу от Маарат ан-Нумана.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Кино
Приянка Чопра сыграет в новой «Матрице»
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.