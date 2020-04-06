Технологии
РБКMail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ
Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля.
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с чего всё началось
Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.Коммерсантъвчера в 18:38
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Комментарии
Энергетика
Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть
США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19
Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Музыка
Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса
Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом.
Здоровье
Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса
Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
Происшествия
В Самаре снова сошел с рельсов трамвай
Самара, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Трамвай № 5 сошел с рельсов в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает ГТРК «Самара».
Общество
Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве
Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Экономика
Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики
Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Общество
Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию
Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Футбол
Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
Кино
Актриса из «Челюстей» Ли Фьерро умерла от коронавируса
Ли Фьерро родилась 13 февраля 1929 года. Миссис Кинтнер - ее дебютная роль.
Общество
Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье
Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Соседов назвал дочь Валерии средней певицей
В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Общество
Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Общество
В России за сутки подтвердились 954 новых случая коронавируса
В России за прошедшие сутки подтверждены 954 новых случая коронавируса в 49 регионах.
Здоровье
У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус
В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Футбол
ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона из-за коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена объявить о бессрочном продлении сезона.