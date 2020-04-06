Технологии

РБКРБКMail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля.
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с чего всё началось

ICQ в составе группы

Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.
Коммерсантъвчера в 18:38

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ICQ в составе группы

Коммерсантъвчера в 18:38

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

ТАССвчера в 20:12

Мейл.ру Груп перезапускает один из старейших мессенджеров, ICQ

Эхо Москвы02:32

ICQ New появился в магазинах приложений

News.ruвчера в 22:08

Mail.ru Group впервые за несколько лет обновила ICQ в помощь людям на карантине

Интерфакс01:14

Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ

Ведомостивчера в 20:57

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

РБК05:26
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