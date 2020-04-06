Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.

с чего всё началось

Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля.

Энергетика Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Единоборства Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Здоровье Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.

Происшествия В Самаре снова сошел с рельсов трамвай Самара, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Трамвай № 5 сошел с рельсов в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает ГТРК «Самара».

Общество Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.

Политика Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

Общество Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.

Общество На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.

Шоу-бизнес Соседов назвал дочь Валерии средней певицей В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.