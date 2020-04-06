Технологии
ТАССMail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом ТАСС рассказали в компании. ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в "нулевых" стал одним из самых популярных средств общения в Рунете.
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с чего всё началось
Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.Коммерсантъвчера в 18:38
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Комментарии
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Происшествия
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Пескова спросили о включении сигарет в список необходимых товаров
Пескова спросили, могут ли в связи с нерабочими днями в России, введенными из-за коронавируса, сигареты быть добавлены в федеральный перечень жизненно необходимых товаров.
Происшествия
Коронавирус обнаружен в семи городах Тульской области
Еще 48 были госпитализированы с подозрением на коронавирус. На карантине под наблюдением медиков находятся 1418 жителей Тульской области.
Энергетика
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Общество
Правительство включит анализ на коронавирус в ОМС
Глава правительства подтвердил на заседании президиума координационного совета, что в программу ОМС включат и проведение лабораторных исследований на COVID-19.
Религия
В Москве у трех священников выявили коронавирус
Речь идет о священнослужителях из храмов в Марьино, Крылатском и в Басманном районе.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 получил деревянный салон
В техническом плане изменений по сравнению с Mercedes-AMG G 63 эксклюзивная серия G-Yachting Limited Edition не имеет.
Происшествия
В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус
Только что поступило сообщение о том, что в Курске, в областной больнице имени Семашко, скончался пациент в возрасте около 50-ти лет.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Киеве произошел конфликт с полицией из-за ужесточения карантина
Конфликт разгорелся в Гидропарке в Киеве между полицией и гражданами, так как правоохранители отказались пропускать их на спортивную площадку из-за карантинных ограничений, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Происшествия
В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину
Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил поклонников первым видео с младшей дочерью
Интересно, что пара не стала скрывать новости о появлении девочки на свет и даже поделилась довольно личными фото из роддома, снятыми сразу после рождения Маши.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
Общество
Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим
Власти Подмосковья не планируют вводить пропускной режим передвижения по территории области, но работа над созданием платформы, позволяющей это сделать, идет.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
В Великобритании жгут сотовые вышки из-за коронавируса
В Великобритании операторов сотовой связи обвинили в распространении коронавируса.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
82 случая заболеваний коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки
Еще 82 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Московской области.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.