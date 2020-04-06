Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.

с чего всё началось

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом ТАСС рассказали в компании. ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в "нулевых" стал одним из самых популярных средств общения в Рунете.

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