Технологии

ТАССТАССMail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом ТАСС рассказали в компании. ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в "нулевых" стал одним из самых популярных средств общения в Рунете.
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с чего всё началось

ICQ в составе группы

Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.
Коммерсантъвчера в 18:38

Подробнее о событии

ICQ в составе группы

Коммерсантъвчера в 18:38

Мейл.ру Груп перезапускает один из старейших мессенджеров, ICQ

Эхо Москвы02:32

Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ

Ведомостивчера в 20:57

ICQ New появился в магазинах приложений

News.ruвчера в 22:08

Mail.ru Group впервые за несколько лет обновила ICQ в помощь людям на карантине

Интерфакс01:14

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

ТАССвчера в 20:12

Вести.net: Mail.Ru перезапускает «аську»

Вести.Ru03:11
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