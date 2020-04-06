Технологии
ТАССMail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом ТАСС рассказали в компании. ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в "нулевых" стал одним из самых популярных средств общения в Рунете.
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с чего всё началось
Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.Коммерсантъвчера в 18:38
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Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Хоккей
Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
Здоровье
Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей
Категорию людей, наиболее уязвимую для коронавирусной инфекции, назвал в эфире канала «Россия 1» главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвержден у 31 человека
Сегодня Текслер отошел от практики очного брифинга (на безопасном расстоянии) с журналистами, переведя мероприятие в заочный формат.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
В Крыму могут сократить режим самоизоляции
Накануне в Крыму продлили режим обязательной самоизоляции до 30 апреля.
Общество
В России осталось три региона без коронавируса
В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Экономика
Оценено влияние коронавируса на доходы россиян
Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Авто
Появились первые фото нового Lada Largus FL
В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщает Минпромторг.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Общество
Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен с 8 апреля ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Происшествия
Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме
Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Культура
Актриса из «Челюстей» Ли Фиерро умерла от коронавируса
Актриса, сыгравшая одну из ролей в хорроре Стивена Спилберга «Челюсти», Ли Фиерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым видом коронавируса.
Общество
Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Шоу-бизнес
Гуф вызывает недовольство у подписчиков своим поведением в Инстаграм
Любит подписывать свои посты лаконично, не всегда используя русский язык.
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.