Технологии

ИнфоросMail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году. После смены нескольких владельцев, ICQ в 2010 году перешел к Mail.ru Group.
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с чего всё началось

ICQ в составе группы

В пресс-службе компании не раскрывают данные по текущей аудитории ICQ, на сайте Mail.ru Group говорится об 11 млн пользователей. В 2017 году Mail.ru Group запустила новый мессенджер TamTam.
Коммерсантъвчера в 18:38

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ICQ в составе группы

Коммерсантъвчера в 18:38

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

РБК05:26

Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ

Ведомостивчера в 20:57

ICQ New появился в магазинах приложений

News.ruвчера в 22:08

Mail.ru Group впервые за несколько лет обновила ICQ в помощь людям на карантине

Интерфакс01:14

Мейл.ру Груп перезапускает один из старейших мессенджеров, ICQ

Эхо Москвы02:32

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

ТАССвчера в 20:12
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