В пресс-службе компании не раскрывают данные по текущей аудитории ICQ, на сайте Mail.ru Group говорится об 11 млн пользователей. В 2017 году Mail.ru Group запустила новый мессенджер TamTam.

с чего всё началось

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году. После смены нескольких владельцев, ICQ в 2010 году перешел к Mail.ru Group.

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