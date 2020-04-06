Технологии
ИнфоросMail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году. После смены нескольких владельцев, ICQ в 2010 году перешел к Mail.ru Group.
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с чего всё началось
В пресс-службе компании не раскрывают данные по текущей аудитории ICQ, на сайте Mail.ru Group говорится об 11 млн пользователей. В 2017 году Mail.ru Group запустила новый мессенджер TamTam.Коммерсантъвчера в 18:38
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Комментарии
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
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Украина закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией
Украина из-за пандемии коронавируса временно закрывает четыре пункта пропуска в Белгородской области.
Политика
В партии Зеленского заявили о невозможности искоренить русский язык на Украине
Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил о невозможности искоренить русский язык в стране.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
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Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Общество
В Приморье вводится пропускной режим — подробные разъяснения
По информации правительства региона, система пропусков во время действия режима самоизоляции вводится для тех жителей края, кому необходимо ездить на работу.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
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Соседов назвал дочь Валерии средней певицей
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ESPN: Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249
Происшествия
Пьяный поляк заперся в «Ашане» с виски и всю ночь смотрел порно
Во французском городе По, департамент Атлантические Пиренеи, задержали пьяного поляка, который заперся в супермаркете «Ашан» с алкоголем и порно.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Технологии
Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10
Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Наука
Структуру шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 перевели в музыку
Общество
Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов
Правительство РФ внесло огурцы и помидоры в перечень иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Армия и оружие
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Футбол
Лепсая: «Зенит» останется гегемоном. Выходцы из Питера не оставят клуб на произвол судьбы
Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился мнением о влиянии кризиса на российские клубы.
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Наука
Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком
Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.