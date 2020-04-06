Технологии
ИнфоросMail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году. После смены нескольких владельцев, ICQ в 2010 году перешел к Mail.ru Group.
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с чего всё началось
В пресс-службе компании не раскрывают данные по текущей аудитории ICQ, на сайте Mail.ru Group говорится об 11 млн пользователей. В 2017 году Mail.ru Group запустила новый мессенджер TamTam.Коммерсантъвчера в 18:38
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Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
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Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
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Правительство РФ утвердило список системообразующих предприятий Дона
Правительство России утвердило список из 646 системообразующих предприятий, при необходимости им будет оказана финансовая и иная поддержка.
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В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции
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Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии
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ЖКХ
В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ
В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
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В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца
В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.
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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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Из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возбуждено дело
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