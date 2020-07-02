Коронавирус
КоммерсантъMail.ru Group вышла на Московскую биржу
Предправления Московской биржи Юрий Денисов надеется, что депозитарные расписки компании «будут активно у нас торговаться и станут популярными среди частных инвесторов, хорошо знакомых с бизнесом Mail.ru Group».
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Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
Общество
Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.
РИА Новости 03:04
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 6760 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения достигло 661 165, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Политика
Страны G7 отреагировали на возможную отставку главы Нацбанка Украины
Киев, 2 июля 2020, 08:18 — REGNUM Послы стран G7 прокомментировали возможное увольнение с поста главы Нацбанка Украины Якова Смолия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 июля.
REGNUM 01:18
Политика
Объявлены итоги голосования по Конституции в Новосибирской области
В Новосибирской области объявили окончательные итоги голосования по изменениям в Конституцию России.
АиФ Новосибирск 03:12
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
РБК вчера в 04:22
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество
Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции
Свыше 4 млн москвичей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции, заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
Московский Комсомолец 03:45
Игры
Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru вчера в 06:15
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Гаджеты
Никаких 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет? Если так, остаётся надеяться на поддержку хотя бы 90 Гц
Правда, про режим 90 Гц Янг ничего не сказал, так что можно надеяться, что хотя бы такие экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max всё же получат, потому что уже сейчас отсутствие подобных дисплеев является ощутимым недостатком текущего поколения флагманов Apple.
iXBT.com вчера в 16:07
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Шоу-бизнес
Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино
RuNews24.ru 03:58
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Киберспорт
Продажи рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий
Разработчики из студии Motion Twin объявили, что продажи их рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий.
Игромания.ру 03:16
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосование и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01