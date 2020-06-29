Экономика
КоммерсантъMail.ru Group вышла на Московскую биржу
Предправления Московской биржи Юрий Денисов надеется, что депозитарные расписки компании «будут активно у нас торговаться и станут популярными среди частных инвесторов, хорошо знакомых с бизнесом Mail.ru Group».
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Политика
Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
Общество
В Омской области явка на 10:00 составила более 55%
REGNUM вчера в 01:32
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в июле
Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.
RT на русском вчера в 11:14
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru 30 июня в 05:26
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Происшествия
Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию
Журналисты "Новой газеты" Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию.
Эхо Москвы 02:42
Политика
Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%
Явка на голосовании по поправкам к Конституции в России составила около 65%.
НТВ 01:50
Происшествия
На бывшего вице-мэра Копейска возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
31 канал Челябинска 01:33
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Общество
Особое мнение: Аркадий Дубнов
Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы 30 июня в 14:19
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
ТАСС вчера в 14:38
Общество
В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса
Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера
Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера, в короткой черной юбке с заниженной талией.
ФАН вчера в 05:44
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка
Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края.
REGNUM 01:49
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 30 июня в 16:30
Экономика
Греф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Москва, 29 июня 2020, 11:00 — REGNUM Уже к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар.
REGNUM 29 июня в 04:00
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Армия и оружие
В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
Армия и оружие
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников".
РИА Новости вчера в 21:19
Общество
В РФ провели более 20 миллионов тестов на коронавирус
Российские медики провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
ФАН 03:17
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 30 июня в 11:32
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Футбол
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00