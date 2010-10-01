Политика
Rusvesna.suМайдан Порошенко против Зеленского: что происходит в Киеве
Знаменитое колесо генотьбы на Украине сделало свой очередной оборот, и вот уже в центре Киева вышли майданить против ещё вчера всенародно обожаемого Владимира Зеленского.
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Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Политика
В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью
Футбольный клуб "Сочи" и казанский "Рубин" не выявили победителя в очном противостоянии на юге России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Экономика
Зарплатные сказки могут быть и былью: надо только подумать
Зарплата талантливых сотрудников до 30 лет в московских компаниях указанных выше отраслей может колебаться от 150 тыс. рублей и выше.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
Происшествия
После пожара в Одессе пропавшими числятся восемь человек
Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остаётся неизвестным.
Футбол
Спартак — Ростов 0:2 (2-й тайм)
На секторе болельщиков «Спартака» произошла драка во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (в данный момент счёт 0:1, перерыв).
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Происшествия
Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки
Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" будет добиваться полного прекращения огня на Донбассе, сообщил в воскресенье премьер Украины Алексей Гончарук.
Здоровье
Врач посоветовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Наука
Учёные выделили три этапа старения человека
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.