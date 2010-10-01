Политика

Rusvesna.suRusvesna.suМайдан Порошенко против Зеленского: что происходит в Киеве

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Знаменитое колесо генотьбы на Украине сделало свой очередной оборот, и вот уже в центре Киева вышли майданить против ещё вчера всенародно обожаемого Владимира Зеленского.
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