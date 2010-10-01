Политика
Rusvesna.suМайдан Порошенко против Зеленского: что происходит в Киеве
Знаменитое колесо генотьбы на Украине сделало свой очередной оборот, и вот уже в центре Киева вышли майданить против ещё вчера всенародно обожаемого Владимира Зеленского.
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Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Политика
«Нормандская четверка» готовится к встрече в Париже
Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.
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Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Политика
Кабмин Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Футбол
«Милан» в гостях обыграл «Болонью»
«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Общество
Программу реновации планируют завершить в Москве к 2032 году
Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Армия и оружие
Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание
Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Космос
Нырнет под лед. Подводный автоматический аппарат NASA проходит испытания в Антарктиде для последующих поисков жизни во внеземных океанах
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Космос
Исследование объясняет образование пузырьков азота в озерах Титана
Футбол
Удинезе — Наполи 1:1
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку, если его команда не обыграет "Удинезе" в матче 15-го тура серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Политика
В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Общество
В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан
Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Футбол
«Сочи» назначил Федотова главным тренером
Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".