Политика
Rusvesna.suМайдан Порошенко против Зеленского: что происходит в Киеве
Знаменитое колесо генотьбы на Украине сделало свой очередной оборот, и вот уже в центре Киева вышли майданить против ещё вчера всенародно обожаемого Владимира Зеленского.
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Радикалы проводили Зеленского в Париж жестким протестом: «Переговоры не нужны»
Московский Комсомолец08:51
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Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Происшествия
Льдина с ребенком и рыбаками оторвалась от берега в Ивановской области
Льдина с шестью рыбаками и ребенком оторвалась от берега в Ивановской области.
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Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
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Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
Происшествия
Пенсионерка с мелочью попросила у сотрудников кафе в Сызрани поесть
Со слов очевидцев, держа в руках мелочь, пожилая женщина со слезами на глазах попросила у работников кафе хоть чего-нибудь поесть.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Футбол
Игрок «Ростова» Попов рассказал о пользе незабитого пенальти
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал о пользе незабитого пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Наука
Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Общество
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм
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Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Общество
Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии
Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Музыка
Самого активного пользователя «Яндекс.Музыки» нашли в Сибири
Житель Барнаула стал самым активным пользователем сервиса «Яндекс.Музыка», а наиболее прослушиваемыми исполнителями стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских.
Политика
Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама» Маррони
Руководство московского ЦСКА заинтересовано в трансфере форварда бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони, сообщает Lance.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.