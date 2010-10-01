В центре Киева под зданием Верховной рады одновременно проходят четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.

Майдан в Киеве: тысячи протестующих собрались у стен Рады

Экономика Одобрены проекты трех потенциальных резидентов «Титановой долины» Общий объем заявленных инвестиций более 200 млн руб. Председатель экспертного совета, первый заместитель губернатора Алексей Орлов отметил, что годовые показатели по привлечению резидентов в 2019 году превысили более чем в два раза показатели предыдущих периодов.

Происшествия Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

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Хоккей Зайцев подал документы на канадское гражданство Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Политика В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.