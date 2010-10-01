Политика
Rusvesna.suМайдан в Киеве: тысячи протестующих собрались у стен Рады
В центре Киева под зданием Верховной рады одновременно проходят четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.
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Кино
Российский фильм «Дылда» попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»
Происшествия
ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у «Газпрома»
Общество
Музейное чудо: Челябинский метеорит поднял над собой защитный купол
Смотритель Исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии защитного купола над знаменитым метеоритом.
Экономика
Одобрены проекты трех потенциальных резидентов «Титановой долины»
Общий объем заявленных инвестиций более 200 млн руб. Председатель экспертного совета, первый заместитель губернатора Алексей Орлов отметил, что годовые показатели по привлечению резидентов в 2019 году превысили более чем в два раза показатели предыдущих периодов.
Интернет
Microsoft превратила панель поиска Windows 10 в мини-браузер
Компания решила расширить функциональность панели поиска в Windows 10.
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Хоккей
Валерий Брагин – о Ларионове: Со мной невозможно не сработаться
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о взаимодействии со своим новым ассистентом Игорем Ларионовым, который вошел в его штаб в ноябре.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Здоровье
Володин раскритиковал рассказы о зарплатах врачей 70-80 тысяч
Володин спросил присутствующих, какая средняя зарплата врачей в Костромской или Ивановской областях, и сказал что "нет и близко" 60-70 тыс. Так он прокомментировал выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на заседании Госдумы.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Общество
Роскачество: в двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
В Роскачестве заявили, что в двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Общество
Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью
Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Хоккей
Зайцев подал документы на канадское гражданство
Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами
Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Политика
В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ
Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила 37-летие
Российская исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова отметила 37-летие в Москве.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
Технологии
Израильская ИТ-компания Check Point сообщила об уязвимости в WhatsApp
Израильская ИТ-компания Check Point сообщила об уязвимости в WhatsApp, которая позволяет «дестабилизировать работу мессенджера у всех участников группового чата».