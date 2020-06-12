с чего всё началось

От лица властей Соединенных Штатов госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с отмечаемым 12 июня Днем России.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 104

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 38

Экономика Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.

Общество Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц Компания Microsoft заявила, что отказывается поставлять полиции США технологию распознавания лиц, сообщает ACLU .

Общество ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. 42

Политика Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.

Происшествия В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Общество В России разработали новые санитарные требования для магазинов Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Вдова предупредившего о вспышке коронавируса в Ухане врача стала мамой Врач Ли Вэньляна первым начал говорить о вспышке коронавируса в Ухане.

Общество В Калининграде продлили запрет на массовые мероприятия Запрет на массовые мероприятия на территории Калининградской области продлен до особого распоряжения, 11 июня сообщила пресс-служба регионального правительства. 8

Здоровье Медик рассказала об опасности холодных рук и ног Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.

Общество Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 56

Общество Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.

Интернет В WhatsApp тестируют новую функцию С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате. 7