Политика
Вести.RuМайк Помпео поздравил россиян с Днем России
От лица властей Соединенных Штатов госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с отмечаемым 12 июня Днем России.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.Известиявчера в 19:34
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Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Общество
Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц
Компания Microsoft заявила, что отказывается поставлять полиции США технологию распознавания лиц, сообщает ACLU .
Znak.com вчера в 21:03
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыха
Неправильный пляжный отдых может грозить россиянам рядом заболеваний.
Lenta.ru 01:38
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия вчера в 12:19
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Чемпионат 10 июня в 11:11
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК вчера в 02:55
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
Здоровье
Вдова предупредившего о вспышке коронавируса в Ухане врача стала мамой
Врач Ли Вэньляна первым начал говорить о вспышке коронавируса в Ухане.
Экономика сегодня 01:32
Общество
В Калининграде продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на массовые мероприятия на территории Калининградской области продлен до особого распоряжения, 11 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Наука
Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса
Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 02:45
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество
Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина
На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.
Lenta.ru 01:29
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 10 июня в 04:03
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Игры
В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей
Игромания.ру вчера в 17:39
Интернет
В WhatsApp тестируют новую функцию
С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Аргументы и Факты вчера в 20:32
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян с 1 июля
"С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", - сообщил глава Минкурортов республики Вадим Волченко.
РЕН ТВ 01:30