Политика

Вести.RuВести.RuМайк Помпео поздравил россиян с Днем России

От лица властей Соединенных Штатов госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с отмечаемым 12 июня Днем России.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении
 главы американского внешнеполитического ведомства.
Известиявчера в 19:34

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Помпео поздравил россиян с Днём России

RT на русскомвчера в 20:11

Помпео поздравил россиян с Днем России

Газета.Ruвчера в 20:19

Помпео поздравил россиян с Днем России

РИА Новостивчера в 20:18

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

РБКвчера в 21:15

Помпео поздравил россиян с Днем России

Интерфаксвчера в 20:03

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

ТАССвчера в 20:02

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Известиявчера в 19:34
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
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Экономика

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Общество

Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц

Компания Microsoft заявила, что отказывается поставлять полиции США технологию распознавания лиц, сообщает ACLU .
Znak.com вчера в 21:03
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости вчера в 06:10
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Общество

Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыха

Неправильный пляжный отдых может грозить россиянам рядом заболеваний.
Lenta.ru 01:38
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия вчера в 12:19
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Футбол

Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Чемпионат 10 июня в 11:11
Политика

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК вчера в 02:55
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
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Здоровье

Вдова предупредившего о вспышке коронавируса в Ухане врача стала мамой

Врач Ли Вэньляна первым начал говорить о вспышке коронавируса в Ухане.
Экономика сегодня 01:32
Общество

В Калининграде продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на массовые мероприятия на территории Калининградской области продлен до особого распоряжения, 11 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Наука

Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 02:45
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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
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Здоровье

Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество

Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина

На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.
Lenta.ru 01:29
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 10 июня в 04:03
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Общество

Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Игры

В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей

Игромания.ру вчера в 17:39
Интернет

В WhatsApp тестируют новую функцию

С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Аргументы и Факты вчера в 20:32
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Путешествия

В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян с 1 июля

"С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", - сообщил глава Минкурортов республики Вадим Волченко.
РЕН ТВ 01:30
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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