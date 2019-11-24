Политика
КоммерсантъМайкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.
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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил об участии в президентских выборах в США
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Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
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RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения СМИ о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил фотографии из своего инстаграма и отписался от всех друзей.
РИА Новости 23 ноября в 07:54
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Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
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Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Авторы из Института Хассмана по изучению аутизма в Балтиморе, штат Мэрилэнд, предложили для попыток разобраться в том, что такое аутизм, технологию мини-брейнов.
Индикатор 23 ноября в 04:06
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Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
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Realme X50 5G составит конкуренцию Redmi K30
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке поделился первым тизером смартфона Realme X50 5G, который должен составить конкуренцию Redmi K30 и Redmi K30 Pro.
iXBT.com вчера в 23:27
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вести.Ru вчера в 14:27
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
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Футбол
Сульшер: в прошлом сезоне «МЮ» пропустил бы 4-5 голов и не отыгрался
Команда нынешнего сезона очень отличается от той, которая была в прошлом сезоне.
Чемпионат вчера в 16:30
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Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре
Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
Красная весна 23 ноября в 06:03
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Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
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