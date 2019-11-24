Политика

КоммерсантъКоммерсантъМайкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США

Эхо Москвы17:04

Раскаленная сковородка американских выборов. Блумберг поджарит Трампа?

Телеканал 360°16:34

Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США

RT на русском10:36

Советник Трампа сомневается, что Блумберг одержит победу на выборах

ТАСС12:51

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Коммерсантъ10:44

Блумберг представил стратегию против Трампа на выборах-2020

РБК12:09

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

РИА Новости10:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:02, Вашингтон
Здоровье

Власти запретят кальяны и вейпы

Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
Deita.ru 19:30
Культура

Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»

Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
News.ru 15:36
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Kinonews.ru вчера в 02:30
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

Вести.Ru 10:06
Музыка

Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Народные новости вчера в 16:45
Происшествия

Женщина и девочка пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Холмском районе

В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса - 65-летняя женщина и 12-летняя девочка.
АСТВ 18:19
Футбол

Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»

В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
Обозреватель Врн вчера в 12:00
Политика

Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Украина.ру 02:22
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

Газета.Ru 10:01
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Коммерсантъ 16:56
Происшествия

Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео

РИА Новости 18:21
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости 17:59
Наука

Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений

Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
AstroNews.ru вчера в 23:30
Политика

WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии

WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
РИА Новости 10:45
Общество

Патрулирование улиц Читы усилят из-за новогоднего оформления

25 ноября на планерном совещании в администрации Читы обсудили проблему прошлого года - предприниматели часто жаловались, что горожане портят уличное новогоднее оформление.
Московский Комсомолец Чита 19:07
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Известия 12:54
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Музыка

Лобода снялась в новом клипе Линдеманна

Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Культуромания 01:46
Политика

Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Lenta.ru 18:42
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Кино

«Холодное сердце 2» возглавил прокат в США

Газета.Ru 15:28
Здоровье

Очаг кори зафиксировали в Кемерове

Очаг инфекции кори обнаружили специалисты на этой неделе в Кемерове: заболевание диагностировали у двух человек.
Газета Кемерова 22 ноября в 00:56
Гаджеты

Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор

Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.
Ferra 07:29
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Технологии

Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза

Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
NewInform 22 ноября в 05:32
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Энергетика

На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей

До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине.
Кривое-зеркало.ру 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майкл Блумберг
Американский предприниматель
Предприниматель и 108-й мэр Нью-Йорка. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes, на 5 мая 2018 года он занимает 11-е место с состоянием в 50,4 млрд долларов. Является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное