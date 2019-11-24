Политика
КоммерсантъМайкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.
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Здоровье
Власти запретят кальяны и вейпы
Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
Культура
Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Происшествия
Женщина и девочка пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Холмском районе
В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса - 65-летняя женщина и 12-летняя девочка.
Футбол
Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»
В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Наука
Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений
Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
Общество
Патрулирование улиц Читы усилят из-за новогоднего оформления
25 ноября на планерном совещании в администрации Читы обсудили проблему прошлого года - предприниматели часто жаловались, что горожане портят уличное новогоднее оформление.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Кино
«Холодное сердце 2» возглавил прокат в США
Здоровье
Очаг кори зафиксировали в Кемерове
Очаг инфекции кори обнаружили специалисты на этой неделе в Кемерове: заболевание диагностировали у двух человек.
Гаджеты
Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор
Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Энергетика
На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей
До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине.