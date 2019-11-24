Политика
КоммерсантъМайкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.
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Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Политика
WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС
Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Финансы
Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Общество
Медики прибыли на базу военной полиции РФ на севере Сирии
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры
Происшествия
СК начал проверку по факту ДТП с участием мэра города Тулуна
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Происшествия
В страшном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
Шестеро человек погибли, в том числе – трехлетний ребенок. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса в шестой раз
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Общество
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.