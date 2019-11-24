Политика

КоммерсантъКоммерсантъМайкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.
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Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

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RT на русском10:36

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Майкл Блумберг
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