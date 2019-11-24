Политика
КоммерсантъМайкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.
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Здоровье
Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни
Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
Специалисты рассказали полезные правила при жизни с диабетом
Медицинскими специалистами даны некоторые советы и рекомендации, касающиеся профилактике диабета.
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
Здоровье
Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может сам избежать
Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Политика
Почему слова Юмашева о ротации Ельцин/Путин важны для трансфера-2024
Уже два дня не утихают споры вокруг слов Валентина Юмашева, главы администрации президента Бориса Ельцина, о том, что Владимир Путин с вероятностью в 99% уйдет из власти в 2024 году.
Фигурное катание
Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой
Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова проигрывают в конкуренции с более юными россиянками.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели
Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
Политика
Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Политика
Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Футбол
Александр Бубнов: «„Ростов“ играет не за деньги, а за Карпина»
«Оренбург» — «Ахмат» — 1:2 Грозненцы очень неплохо выглядели, организованно играли, хорошие голы забили.
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Происшествия
В Саратовской области продолжаются поиски пропавшего подростка
Площадь поисков пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика превысила 130 км, еще 20 км осмотрено с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Политика
Медведев призвал «Единую Россию» сохранить политическое лидерство
«Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство, заявил возглавляющий партию премьер-министр Дмитрий Медведев на ее XIX съезде, который проходит в Москве.