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КоммерсантъБлумберг вышел из президентской гонки и поддержал Байдена
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг прекратил участие в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выступил в поддержку другого демократа -- бывшего вице-президента США Джо Байдена. На праймериз в «супервторник» он победил только в Американском Самоа.
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В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
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Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что после Идлиба армия Сирии займется освобождением восточной части САР от террористов.
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
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Тедеско — о победе над ЦСКА: думаю, фанаты обеих команд получили громадное удовольствие
Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие.
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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Голкипер Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" во второй игре серии плей-офф КХЛ со "Спартаком", Иван Бочаров снова заявлен вторым вратарем.
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Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
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Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»
Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
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Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.