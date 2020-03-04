Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг прекратил участие в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выступил в поддержку другого демократа -- бывшего вице-президента США Джо Байдена. На праймериз в «супервторник» он победил только в Американском Самоа.

Блумберг вышел из президентской гонки и поддержал Байдена

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