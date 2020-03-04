Политика

КоммерсантъКоммерсантъБлумберг вышел из президентской гонки и поддержал Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг прекратил участие в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выступил в поддержку другого демократа -- бывшего вице-президента США Джо Байдена. На праймериз в «супервторник» он победил только в Американском Самоа.
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Трамп прокомментировал решение Блумберга выйти из президентской гонки

РБК12:10

Блумберг вышел из президентской гонки и поддержал Байдена

Коммерсантъ10:37

Трамп назвал президентскую кампанию Блумберга главным позором его жизни

News.ru13:26

Блумберг вышел из избирательной кампании в США

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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Интерфакс10:24

Трамп считает, что его совет сэкономил бы Блумбергу $1 млрд

ТАСС11:39

Блумберг выходит из президентской гонки и поддержит Байдена

Вести.Ru10:36
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
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В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
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В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME

Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Асад заявил, что после освобождения Идлиба САА займется востоком Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что после Идлиба армия Сирии займется освобождением восточной части САР от террористов.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

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Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
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Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии

Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
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Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование.
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Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
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Политика

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Общество

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
РБК 14:29
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«Не переходите на личности»: Зеленский отказался пожать руку депутату

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
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Тедеско — о победе над ЦСКА: думаю, фанаты обеих команд получили громадное удовольствие

Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие.
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Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Еременко сыграет во втором матче плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Голкипер Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" во второй игре серии плей-офф КХЛ со "Спартаком", Иван Бочаров снова заявлен вторым вратарем.
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

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Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Су-57 не собьет F-22 с большого расстояния

Су-57 не сможет сбить F-22 или F-35 за несколько сотен километров.
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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
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Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
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Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
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Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым

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