Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg. Отныне он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

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Футбол В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон 4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).

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Политика Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.