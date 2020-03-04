Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМайкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg. Отныне он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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