Политика
ИнтерфаксМайкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg. Отныне он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Здоровье
В Польше подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Польше подтвердил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский 4 марта во время пресс-конференции, сообщает портал Polskie Radio.
Космос
Эксперты считают климатическое оружие мощнее ядерного
Эксперты считают климатическое оружие более мощным и разрушительным, чем ядерное.
Здоровье
Как компании защищаются от коронавируса
«Ведомости» опросили около 50 российских и международных компаний, чтобы выяснить, как они защищают сотрудников от коронавируса.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках Кубка России по футболу.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка тату
Выставка в Галерее стран Европы и Америки начинается с яркого названия: слово «Тату» сложено из светящихся лампочек, которыми обычно обрамляют зеркала в салонах, чтобы в отражении лучше видеть все детали человеческого тела.
Футбол
В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон
4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Политика
Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник".
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Общество
Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Политика
Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей
Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, - пишет издание.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции
Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
Общество
Елизавета II вручала награды в перчатках из-за коронавируса
Фигурное катание
Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ
Общество
На кроссовках Puma появился портрет Гитлера
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.