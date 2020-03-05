Политика

REGNUMREGNUMМайкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
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В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
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Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
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Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
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Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

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Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
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У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
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Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess

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