Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.

Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

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Общество Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

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