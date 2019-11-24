Политика

RT на русскомRT на русскомМиллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США

Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
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