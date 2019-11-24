Политика
RT на русскомМиллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
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Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Попросивший у Австралии политического убежища якобы сотрудник китайских спецслужб в действительности является мошенником, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции КНР в субботу, 23 ноября.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Культура
Из эфира Первого канала вырезали шутку Светлакова
Ранее Сергей Светлаков говорил о том, что в свое время программа «Прожекторперисхилтон», которая выходила в эфире Первого канала, была закрыта из-за цензуры — формат отечественных телеканалов не позволил шутить на некоторые темы, напоминает телеканал 360.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Теннис
Сборная Испании сыграет с Канадой в финале Кубка Дэвиса
Сборная Испании по теннису победила Великобританию в полуфинале Кубка Дэвиса в Мадриде и вышла в финал соревнований.
Фигурное катание
Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием
Россиянка стала третьей на этапе Гран-при в Японии, что позволило ей квалифицироваться в финал серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря.
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Здоровье
Здоровье на экспорт: почему иностранцы едут лечиться в Россию
Более полумиллиона иностранных граждан воспользовались услугами специалистов из России в первом полугодии 2019 года.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Шоу-бизнес
Медведева поздравила свою маму с Днем Матери
Армия и оружие