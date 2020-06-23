Общество
РИА Новости«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
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Толстовка и болгарка: Ургант посмеялся над США из-за отказа от «эскимо»
Петербургский дневниквчера в 23:53
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Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
РИА Новости 00:32
Политика
Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве
Парламентская газета вчера в 09:00
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Армия и оружие
В Кот-д’Ивуаре арестовали главаря террористов, убивших десять солдат
Военные арестовали главаря группы боевиков, совершивших кровопролитное нападение на армейский пост на севере Кот-д’Ивуара, заявил министр обороны страны 22 июня, сообщает сайт Radio France Internationale.
ИА Красная Весна 03:15
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:37
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Наука
В Крыму ученые провели 3D-съемку пещеры «Таврида»
Ученые Крымского федерального университета с помощью лазерного сканера начали 3D-съемку пещеры "Таврида", чтобы сохранить в цифровом формате ее первозданные параметры.
Российская газета 03:50
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Общество
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
Власти Москвы рассказали о новых стандартах работы детских садов
Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологическом режима в детских садах, работа которых возобновилась с 23 июня.
РИА Новости 04:27
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Авто
Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval
Напомним, впервые информация об уходе с российского рынка модели Haval H2 появилась еще 20 февраля, а H6 — 2 апреля.
Тарантас Ньюс вчера в 23:35
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена
Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Технологии
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия
В Татарии подтвердили смерть ещё одного пациента с COVID-19
Казань, 23 июня 2020, 11:47 — REGNUM В Татарии еще один пациент скончался от коронавируса, сообщает республиканский оперативный штаб.
REGNUM 04:47
Общество
ЦИК: Почти 70 тысяч человек досрочно проголосовали по Конституции
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 10 июня, за это время в России и за ее пределами досрочно проголосовали почти 70 тысяч человек.
Российская газета 04:33
Культура
«Золотой глобус» перенесли на конец февраля 2021 года
Ранее из-за коронавируса была перенесена церемония вручения премии «Оскар» -- с февраля на апрель 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Коммерсантъ 21 июня в 16:37