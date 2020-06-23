Общество
РИА Новости«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Толстовка и болгарка: Ургант посмеялся над США из-за отказа от «эскимо»
Петербургский дневниквчера в 23:53
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Происшествия
В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек
ДТП на КАД Петербурга (цитата группы "ДТП и ЧП") Https: / / vk.com / spb_today По данным спасательного ведомства, 22 июня около 19 часов на девятом километре внутреннего кольца КАД (Приморский район города) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей.
REGNUM вчера в 13:28
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Шоу-бизнес
Барбара Пино мечтает о свадьбе на Гавайях
Недавно Пино рассказала своим фанатам, что свадьбы у них с Антоном в ближайшем будущем точно не будет, но в то же время она мечтает о том, как пройдет эта свадьба.
RuNews24.ru вчера в 07:14
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета вчера в 03:26
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Футбол
«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Бёрнли».
REGNUM 03:12
Здоровье
Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств
Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру вчера в 12:22
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Ранее Американская академия киноискусств сообщила о переносе премии «Оскар». С конца февраля 2021 года мероприятие перенесли на 25 апреля.
Полит.ру вчера в 14:43
Футбол
Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Технологии
Японский суперкомпьютер оказался самым быстрым в мире
Эксперты международного проекта "ТOP-500" выяснили, что японский компьютер Fugaku является самым производительным на планете.
Экономика сегодня 02:26
Армия и оружие
Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
РИА Новости 03:04
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Общество
В российских окорочках нашли сальмонеллу и кишечную палочку
В образцах «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день» и «Ржевское подворье» нашли листерии, в первых трех также обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в курице от марки «Каждый день» еще и сальмонеллы.
Daily 03:04
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14