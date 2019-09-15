Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лионом» и российским «Зенитом». Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Оливера станут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Происшествия В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.

Единоборства Боксер Фьюри победил Валлина перед поединком с Уайлдером Экс-чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе Тайсон Фьюри добился победы перед повторным боем с американцем Деонтеем Уайлдером.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Авто Определены регионы с самыми дешевыми автомобилями с пробегом Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и назвали регионы с самыми дешевыми и самыми дорогими автомобилями с пробегом.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Армия и оружие Разведка США сообщила о пяти неудачных испытаниях «Буревестника» Американский телеканал CNBC сообщает, что по данным разведки, Россия провела минимум 5 испытаний крылатой ракеты "Буревестник", причём все пуски завершились авариями.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Здоровье Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь «Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.

Политика Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Футбол Болельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды.

Происшествия В Свердловской области горит деревянная часовня Временный деревянный храм-часовня горит в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области, тушением занимаются подразделения МЧС.