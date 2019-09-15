Лига чемпионов
RT на русскомМайкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Лион» — «Зенит»
Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лионом» и российским «Зенитом». Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Оливера станут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
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Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
На борту находились три человека - пилот и два пассажира. "Сработки аварийного маяка не происходило", - рассказали РИА Новости в МЧС России.
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