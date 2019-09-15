Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомМайкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Лион» — «Зенит»

Лион — Зенит
17 сентября
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лионом» и российским «Зенитом». Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Оливера станут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.
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