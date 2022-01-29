Будьте в Плюсе

Майнинг биткоинов может ежегодно приносить в бюджет России до 200 млн долларов

Налоговые поступления от добычи биткоина могут составить до 200 млн долларов в год.
ФАН
В течение ближайших пяти лет рынок криптовалют может принести России в бюджеты всех уровней примерно 300 миллиардов долларов.
Московский Комсомолец
При текущем курсе в 36,5 тысяч долларов за единицу криптовалюты ежегодно России получает 1,3 миллиарда долларов.
Московский Комсомолец
Партнер BaksDAO Эдуард Ким отмечает, что регионы с профицитом электроэнергии и холодным климатом наиболее подходят для майнинга криптовалюты.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Перегнать США» — очередной криптобизнесмен высказался в поддержку майнинга
ИА Красная Весна03:17
Эксперт Джерлис: майнинг биткоинов в России может приносить бюджету $200 миллионов в год
РИА Новостивчера в 23:40
Самое цитируемое
Специалист EMCD Джерлис: майнинг в России принесет бюджету $200 млн в год
Московский Комсомолецвчера в 04:31
Майнинг мог бы приносить российскому бюджету по 200 млн долларов в год
RuNews24.ruвчера в 02:40
Ежегодные поступления в бюджет РФ от налога на майнинг могут составить 200 миллионов долларов
Экономика сегоднявчера в 02:36
Майнинг биткоинов может ежегодно приносить в бюджет России до 200 млн долларов
ФАНвчера в 02:24
Специалист EMCD Джерлис: майнинг биткоинов в России может приносить бюджету $200 млн в год
Lenta.ruвчера в 01:00

Интересное

Yonhap: запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука

Максимальная скорость запущенной 30 января со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха.
Известия01:43

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании жены житель Волоколамска арестован

«36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги», — заявила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.
Lenta.ruвчера в 10:28

NYT: санкции США против России из-за Украины дестабилизируют мировую финансовую систему

Потенциальные санкции, которые США могут ввести против России при ухудшении кризиса на Украине, способны привести к «финансовой панике» и нанести серьезный удар по мировой экономике.
Lenta.ru23:13

Полиция Чехии проверит уничтожение отчета для президента Земана о взрывах во Врбетице

Полиция Чешской Республики занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны, касающегося взрывов военных складов во Врбетице.
Lenta.ruвчера в 11:32

Эксперты назвали достоинства и недостатки хэтчбека Lada ВАЗ-2112

Эксперты рассказали, стоит ли покупать хэтчбек модели ВАЗ-2112, следует учитывать достоинства и недостатки данной машины.
Car.ru02:58

Крейчикова и Синякова выиграли парный женский турнир на Australian Open

Крейчикова и Синякова выиграли четвертый турнир "Большого шлема" в парном разряде и впервые победили на Australian Open.
Спорт-Экспресс01:58

Председатель ХДС Мерц: отключение России от SWIFT станет страшной ошибкой для ЕС

Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT, заявил в интервью Die Welt председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
РИА Новостивчера в 09:23

Бывший президент США Трамп назвал причиной кризиса на Украине уступки Байдена Европе

Бывший президент США Дональд Трамп назвал причину кризиса вокруг Украины, указав на уступки Вашингтона Европе.
Lenta.ru22:21

В Серпухове при взрыве газа в жилом доме пострадали три человека

В результате взрыва газа 30 января в жилом доме в Серпухове (Московская область) пострадали три человека.
REGNUM02:58

Премьер Канады Трюдо уехал из столичной резиденции из-за COVID-протестов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей уехал по соображениям безопасности из резиденции в Оттаве на фоне протестов против коронавирусных ограничений, передает телеканал CBC.
РБК19:53