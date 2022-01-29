ФАНМайнинг биткоинов может ежегодно приносить в бюджет России до 200 млн долларовНалоговые поступления от добычи биткоина могут составить до 200 млн долларов в год.ФАНВ течение ближайших пяти лет рынок криптовалют может принести России в бюджеты всех уровней примерно 300 миллиардов долларов.Московский КомсомолецПри текущем курсе в 36,5 тысяч долларов за единицу криптовалюты ежегодно России получает 1,3 миллиарда долларов.Московский КомсомолецПартнер BaksDAO Эдуард Ким отмечает, что регионы с профицитом электроэнергии и холодным климатом наиболее подходят для майнинга криптовалюты.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАННародные новостиЦентральная Служба НовостейКрасный Север (ЯНАО)Экономика сегодняПодробнее о событии«Перегнать США» — очередной криптобизнесмен высказался в поддержку майнингаИА Красная Весна03:17Эксперт Джерлис: майнинг биткоинов в России может приносить бюджету $200 миллионов в годРИА Новостивчера в 23:40Самое цитируемоеСпециалист EMCD Джерлис: майнинг в России принесет бюджету $200 млн в годМосковский Комсомолецвчера в 04:31Майнинг мог бы приносить российскому бюджету по 200 млн долларов в годRuNews24.ruвчера в 02:40Ежегодные поступления в бюджет РФ от налога на майнинг могут составить 200 миллионов долларовЭкономика сегоднявчера в 02:36Майнинг биткоинов может ежегодно приносить в бюджет России до 200 млн долларовФАНвчера в 02:24Специалист EMCD Джерлис: майнинг биткоинов в России может приносить бюджету $200 млн в годLenta.ruвчера в 01:00Показать ещёОценить119Поделиться