Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.

с чего всё началось

В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении майора Минобороны Александра Кузьмина по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС), передает "Коммерсантъ".

Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

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