Общество
Газета.RuМайор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС
В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении майора Минобороны Александра Кузьмина по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС), передает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.Коммерсантъвчера в 17:53
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Представитель Минобороны вымогал взятку за скафандр, необходимый космонавтам на МКС
Znak.comвчера в 20:45
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