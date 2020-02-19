Политика

РБКРБКМайор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.
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с чего всё началось
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал
 о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.
РБК13:34

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Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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