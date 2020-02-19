Политика
РБКМайор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.
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Армия и оружие
Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами
Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Самолет для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.
Политика
В основной текст Конституции могут включить положения о семье и вере
В основной текст закона хотят включить новые положения о традиционном супружеском браке между мужчиной и женщиной, уважении и сохранении памяти и культура, а также о вере и религии.
Шоу-бизнес
Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске
По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Биатлон
Биатлонистка Резцова может сменить гражданство
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Сбербанк стал претендентом на покупку киберспортивного ESforce
Как рассказали РБК два источника, близких к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Общество
В Тюмени отменили карантин для эвакуированных из Китая россиян
Двухнедельный карантин для россиян, эвакуированных из КНР из-за нового коронавируса, завершился. Инфекция ни у кого не была выявлена.
Общество
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Игры
THQ Nordic выпустит полноценный ремейк Gothic
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Авто
Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda
По итогу составлен рейтинг, в котором Lada Riva заняла первое место, как самое редкое транспортное средство.
Футбол
Аленичев назвал трансфер Тиля провальным
«Не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», – вынес свой вердикт Аленичев.
Биатлон
Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта
Российского биатлониста Александра Логинова освистали трибуны во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.