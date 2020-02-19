с чего всё началось

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Армия и оружие Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Общество Самолет для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.

Политика В основной текст Конституции могут включить положения о семье и вере В основной текст закона хотят включить новые положения о традиционном супружеском браке между мужчиной и женщиной, уважении и сохранении памяти и культура, а также о вере и религии.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Экономика Сбербанк стал претендентом на покупку киберспортивного ESforce Как рассказали РБК два источника, близких к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка.

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Общество Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Общество Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.

Экономика Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.